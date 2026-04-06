Real Madrid ya logró una eliminatoria perfecta ante Bayern Munich en Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid recibe a Bayern Munich en la ida de cuartos de final de la Champions League, la historia entre los dos equipos está marcada por eliminatorias inolvidables, pero las semifinales de 2014 son un recuerdo imborrable para el conjunto ‘Merengue’ que intentará replicar la obra 12 años después.

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‘La Décima’ del equipo blanco cayó en Lisboa, sin embargo, la historia de aquel título continental del ‘Rey de Europa’ no sería la misma sin la eliminatoria ante Bayern al que venció en el primer duelo sin recibir gol y arrolló en la vuelta con una histórica goleada.

El conjunto ‘Bávaro’ perdió 4-0 en casa y encajó la peor derrota de su historia ante los ‘Merengues’ que marcaron tres goles en 18 minutos para ponerle la cereza al pastel al 90 sellando el pasaje a la gran final de la Liga de Campeones.

Real Madrid deberá repetir la eliminatoria perfecta para dejar en el camino al ‘Gigante de Baviera’ que registra nueve victorias en 10 partidos esta temporada en el torneo y quiere cobrar venganza de las últimas caídas ante el equipo blanco.