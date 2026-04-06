Redacción FOX Deportes
Vincent Kompany sabe que ante Real Madrid es el "partido más complicado"
Kompany señaló que visitar al Madrid es de lo más difícil en la Champions League
Vincent Kompany reconoció este lunes que el cruce que tendrá Bayern Munich contra Real Madrid, "es quizá el partido más complicado que puedes jugar fuera de casa en esta competición", en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Champions League.
"Cuando hablamos del Real Madrid en general, nos tenemos que preparar para jugar contra su mejor versión. Es uno de los mejores equipos de Europa, este es quizá el partido más complicado que puedes jugar fuera de casa en esta competición", apuntó sobre el encuentro, que se disputará este martes 7 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu.
"Siempre hay momentos en los que tenemos que recordar qué nos ha llevado a este punto. A veces quizá hemos fallado, pero hay que pensar si hemos podido aplicar lo que hemos aprendido. Es lo importante para mí. Es el partido más difícil que uno puede tener en Europa, pero tenemos que hacer que nuestro rendimiento refleje de qué somos capaces", remarcó.
"Creo que la mentalidad es seguir adelante y hacerlo lo mejor posible para ganar a los mejores. Tenemos que ver qué aprendimos el año pasado. Teníamos bastantes jugadores lesionados. Si analizamos a los jugadores hoy, diría que estamos en una buena posición. Tenemos que creer en ello y hacer todo lo que esté en nuestra mano", ahondó.
El equipo bávaro se entrenó en la mañana de este lunes en su ciudad deportiva, en Múnich, antes de viajar a Madrid.
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