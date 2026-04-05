El Santiago Bernabéu, terreno prohibido para Bayern Munich

Oscar Sandoval

Bayern Munich vuelve a enfrentar una eliminatoria de la Champions League contra Real Madrid y lo hará intentando terminar con una racha de 25 años sin ganar en el Santiago Bernabéu, necesita la victoria en la ida de cuartos de final para comenzar a coquetear con la ‘Orejona’.

Bayern llegará a la cita del próximo martes en el Bernabéu con una racha de cinco victorias en fila en el torneo, pero con la espina clavada de conquistar la ‘Casa Blanca’ que se ha convertido en territorio imposible desde la temporada 2000/01.

A partir de entonces, el conjunto ‘Bávaro’ ha visitado a los ‘Merengue’ en ocho ocasiones y no ha sido capaz de salir con el marcador a su favor, eliminó al equipo blanco en 2012 a través de los penales, pero el resultado del partido fue 2-1 para los locales.

Bayern Munich intentará cortar una estadística que lo tiene contra las cuerdas de cara al duelo de la Liga de Campeones y la última eliminatoria antes de pelear por la final, sin embargo, la historia del séptimo título continental podría comenzar a escribirse con una victoria en el Bernabéu.