El Barcelona podría ser campeón de España en El Clásico

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick ha dado un paso certero rumbo al título de La Liga luego de derrotar al Atlético de Madrid, resultado que, combinado con la derrota del Real Madrid ante el Mallorca, le ha dejado enfilado hacia la gloria.

Ahora, son siete puntos los que tiene de distancia el equipo culé sobre los merengues, cifra que, de mantenerse, podría convertir en campeón al Barceona en El Clásico.

Quedan ocho partidos por disputarse en el torneo doméstico español. Antes de medirse al Real Madrid, el Barcelona tendrá que enfrentarse al Espanyol de Barcelona, Celta de Vigo, Getafe y Osasuna.

Si los mismos siete puntos se mantienen hasta el día del Clásico y el Barcelona es capaz de derrotar al Real Madrid, entonces llegará a 10 puntos de diferencia, una cifra que haría, matemáticamente campeón al Barcelona con tres partidos más por jugar.

Por su parte, el Real Madrid tendrá que enfrentarse al Girona, Alavés, Real Betis y Espanyol antes de jugarse la vida ante su acérrimo rival y con la consiga de no dejarse más pauntos en el camino.

La mejor noticia para el equipo culé es que este encuentro, programado para el 10 de mayo, se disputará en el Spotify Camp Nou, por lo que podría cantar el alirón frente a su gente y en su casa.

Hasta el momento, el Barcelona tiene 28 ligas en su palmarés y buscará llegar a 29 en la presente temporada.