Redacción FOX Deportes
Inolvidable: Obed Vargas jugó el partido completo ante el Barcelona
El mexicano jugó los 90' contra uno de los mejores clubes del mundo, pero ¿cómo le fue?
Fue titular contra uno de los mejores equipos del mundo y formó parte del club que estuvo cerca de rescatar un empate pese a jugar con un jugador menos. Obed Vargas vivió un encuentro de alta exigencia en La Liga de España.
En la derrota 2-1 del Atlético de Madrid a manos del Barcelona, el mexicano jugó los 90 minutos con el equipo local y disputó su primer partido completo desde que llegó al equipo ‘colchonero’ en febrero.
Vargas, seleccionado mexicano en la pasada Fecha FIFA contra Portugal y Bélgica, jugó como mediocampista interior en este duelo por la Fecha 30 y tuvo una calificación de 6.0 sobre 10 de acuerdo con la estación Soccerway.
En un partido donde seis de sus compañeros fueron amonestados y Nicolás González expulsado al 45’, Obed se mantuvo libre de tarjetas y en su cuarto partido con el ‘Atleti’, vio los 90 minutos de juego.
El mexicano completó el 73% de sus pases, dio un total de 32 toques y cayó una vez en fuera de lugar.
El Atlético de Madrid cayó contra el Barcelona en los últimos minutos, justo cuando se pensaba que podría salirse con la suya. Y aunque no hay nada qué celebrar para el equipo de Diego Simeone, Obed Vargas pudo curtirse contra uno de los mejores equipos del mundo. Para eso emigró a Europa.
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