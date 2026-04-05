Inolvidable: Obed Vargas jugó el partido completo ante el Barcelona

Redacción FOX Deportes

Fue titular contra uno de los mejores equipos del mundo y formó parte del club que estuvo cerca de rescatar un empate pese a jugar con un jugador menos. Obed Vargas vivió un encuentro de alta exigencia en La Liga de España.

En la derrota 2-1 del Atlético de Madrid a manos del Barcelona, el mexicano jugó los 90 minutos con el equipo local y disputó su primer partido completo desde que llegó al equipo ‘colchonero’ en febrero.

Vargas, seleccionado mexicano en la pasada Fecha FIFA contra Portugal y Bélgica, jugó como mediocampista interior en este duelo por la Fecha 30 y tuvo una calificación de 6.0 sobre 10 de acuerdo con la estación Soccerway.

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En un partido donde seis de sus compañeros fueron amonestados y Nicolás González expulsado al 45’, Obed se mantuvo libre de tarjetas y en su cuarto partido con el ‘Atleti’, vio los 90 minutos de juego.

El mexicano completó el 73% de sus pases, dio un total de 32 toques y cayó una vez en fuera de lugar.

El Atlético de Madrid cayó contra el Barcelona en los últimos minutos, justo cuando se pensaba que podría salirse con la suya. Y aunque no hay nada qué celebrar para el equipo de Diego Simeone, Obed Vargas pudo curtirse contra uno de los mejores equipos del mundo. Para eso emigró a Europa.