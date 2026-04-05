Barcelona venció al Atlético y tiene una mano en el título de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 2-1 a Atlético y aprovechó la caída de Real Madrid ante Mallorca para tomar distancia en la carrera por el título de La Liga.

El cierre de la liga española se está poniendo a favor al conjunto azulgrana que dio un paso más rumbo al bicampeonato, tenía la oportunidad de dejar al Madrid a siete unidades de distancia y no la dejó pasar para además mandar un mensaje a su rival de cara al duelo de cuartos de final de la Champions League.

El guión fue el mismo de cada enfrentamiento entre rojiblancos y catalanes, los locales crearon peligro aprovechando la defensa adelantada de Barcelona y los espacios para tocar la puerta de Joan García. Antoine Griezmann dejó escapar el 1-0, pero Guiliano Simeone, no.

Simeone bajó un trazo largo con sutileza y avanzó a portería para terminar venciendo a García a los 39 minutos, sin embargo, el conjunto azulgrana reaccionó casi de inmediato y empató al 42 luego de una pared entre Dani Olmo y Marcus Rashford que el inglés definió con un disparo en el área.

Nico González se fue expulsado antes del medio tiempo y condicionó la segunda mitad del Atlético, la desventaja numérica se fue sintiendo conforme el partido llegaba a su final y la suerte apareció para darle a los visitantes los tres puntos.

Joao Cancelo remató con potencia desde fuera del área y Juan Musso atajó con el pecho el disparo del portugués, pero el balón quedó para Robert Lewandowski quien anotó el 2-1 al 87 para comenzar a pintar La Liga de azulgrana.