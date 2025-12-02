Barcelona venció al Atlético y aseguró el liderato de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona vino de atrás para afianzarse como líder de La Liga luego de vencer 3-1 al Atlético de Madrid que dejó en el Camp Nou su racha de 13 partidos sin perder y seis victorias en fila.

El resultado es un golpe sobre la mesa del equipo azulgrana que consiguió una renta de seis puntos sobre los ‘Colchoneros’ y cuatro con Real Madrid que ni ganándole al Athletic puede igualar al campeón que confirmó su buen momento para defender el título.

Jugar al filo de la navaja con el fuera de lugar le dio resultados a Barcelona la temporada pasada, pero en este curso son diferentes equipos los que han tomado mal parada a la defensa y los visitantes fueron uno más a los 17 minutos para abrir el marcador.

🏟️ Efecto Spotify Camp Nou:



✅ Athletic Club

✅ Alavés

✅ Atlético de Madrid pic.twitter.com/xuGdDQH4sJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2025

Álex Baena arrancó solo desde el mediocampo y le ganó por velocidad a su marcador, se plantó ante Joan García y le ganó la batalla, tuvo que intervenir el VAR para validar el tanto del mediocampista que mandó a la lona al líder.

Siete minutos tardaron los locales para igualar el marcador, lo hicieron luego de un pase filtrado de Pedri para Raphinha quien entró al área y se quitó a Jan Oblak mandando el balón a las redes al 26.

Robert Lewandowski falló un penal y los ‘Colchoneros’ llegaron de milagro vivos al descanso. La remontada se consumó a los 64 minutos con un disparo de Dani Olmo en el área, sin embargo, no todo fueron buenas noticias porque el mediocampista salió de cambio por lesión.

Thiago Almada tuvo en sus pies el empate cerca del final, pero falló cuando había hecho lo más difícil de la jugada y Atlético se fue del Camp Nou con las manos vacías y a seis puntos de Barcelona.