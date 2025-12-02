¡Un desastre! así el penal de Robert Lewandowski

Héctor Cantú

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski ha vivido un auténtico partido de pesadilla ante el Atlético de Madrid.

Lewandowski fue uno de los futbolistas con peores registros del equipo de Hansi Flick durante los 66 minutos que tuvo sobre el terreno de juego.

LEWANDOWSKI SKIES THE PEN THAT WOULD HAVE GIVEN BARCA THE LEAD 😮 pic.twitter.com/94ZnRbgugQ — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2025

En sus pies tuvo el gol que pudo haber dado la voltereta a favor del equipo culé en la primera mitad, pero su disparo desde el punto penal fue totalmente esperpéntico.

Lewandowski terminó volando su disparo muy por encima del larguero en la que se ha convertido en una de las peores ejecuciones del polaco en lo que se recuerde de su carrera.

Lo peor, para él y sus números es que este se convierte en el segundo penal que falla en lo que va de la temporada luego de que fallara ante el Sevilla. En aquel encuentro su yerro terminó por pasar factura al Barcelona que perdió por 4-1.

El momento del desastre. Copyright: EFE

La acción más importante para Lewandowski llegó con el gol de Dani Olmo que significó el 2-1. En esa jugada, con un poco de suerte, Robert terminó por asistir al mediocampista que envió la pelota al fondo de las redes.

El último penal que Robert Lewandowski anotó para el Barcelona fue en 2023 ante el Alavés.