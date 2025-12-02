¡Cuidado! el Atlético de Madrid se le da muy bien a Lamine Yamal

Héctor Cantú

Uno de los reflectores del partido entre Barcelona y el Atlético de Madrid estará centrado en Lamine Yamal, la joya del Barcelona que fue duramente criticado luego del partido ante el Chelsea, correspondiente a la Champions League, donde pasó totalmente desapercibido.

Sin embargo, en el torneo local, Lamine Yamal registra números por demás importantes pues ha estado presente en las anotaciones de su equipo en los últimos cuatro encuentros.

Sus goles ante el Elche, Celta y Alavés, y sus asistencias ante el Athletic Club y Alavés le convierten en un peligro constante y sonante para defensas colchoneros.

Además, sus números ante el Atlético de Madrid son realmente valiosos, pues también ha tenido incidencia en el marcador en los últimos tres encuentros.

En la temporada pasada, en el último partido marcó en la victoria de 4-2 en el Metropolitano y en las semifinales de la Copa del Rey colaboró con una asistencia en cada uno de los partidos de la eliminatoria que se llevó el Barcelona por un 5-4 global.

Este será el sexto partido de Lamine Yamal ante el Atlético de Madrid en su carrera, un duelo por demás trascendente, pues el Barcelona se juega el liderato de la competencia ante uno de sus más cercanos perseguidores.