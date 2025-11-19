El día que el Barcelona le pidió a Robert Lewandowski que no anotara más

Redacción FOX Deportes

Robert Lewandowski llegó al Barcelona en el verano de 2022, en un momento delicado para el club, pues pasaba por problemas financieros que, más tarde, impactarían al jugador, pero no en su bolsillo sino en el campo.

El periodista polaco Sebastian Staszewski publicó la biografía Lewandowski. Prawdziwy (Lewandowski. Real) en la que habla sobre diversos capítulos de la vida del futbolista y hay uno que ha causado revuelo, pues detalla el día en el que la institución le pidió a ‘Lewy’ que no anotara más en la temporada 2022/23, así lo relata:

“El motivo era simple: el dinero. El Barcelona seguía lidiando con graves problemas financieros (…) Había una prima de 2.5 millones de euros en su contrato con el Bayern Munich. El club tendría que pagarla si Lewandowski marcaba 25 goles, según revela mi informante. Se decidió que era mejor ahorrar esa cantidad”.

En ese momento, a punto de arrancar la Jornada 37 de La Liga, el futbolista tenía 23 goles, contra los 18 de Karim Benzema, por lo que el premio Pichichi estaba prácticamente definido. “Ya fuera deliberadamente o no, Lewandowski terminó los dos últimos partidos sin marcar.”

El autor de la biografía recuerda que además “era una pequeña venganza contra el club muniqués por sus despiadadas negociaciones”, pues aunque Lewandowski pidió públicamente salir del Bayern Munich en mayo de 2022, pasaron dos meses para que le permitieran marcharse, una vez que aseguraron 45 millones de euros más variables por su transferencia.

La biografía no ha sido reconocida como ‘oficial’ por Lewandowski; sin embargo, sí sabe de su existencia e incluso conversó con Staszewski, así lo publicó:

“Aunque se trata de una biografía no autorizada, las preguntas más difíciles también se las planteó el propio Lewy, a quien tuve el gusto de ver en varias ocasiones en Barcelona. Por ello, puedo presentarles con total confianza el retrato más honesto, profundo y completo de Lewy jamás escrito. Un retrato sin censura, sin cálculos ni temas tabú”.