Barcelona ganó y dormirá como líder de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona vino de atrás para vencer 3-1 a Alavés y ejercer presión sobre Real Madrid que está obligado a sumar los tres puntos ante Girona para recuperar el liderato de La Liga que está en poder del conjunto azulgrana.

126 ANYS PLENS D'AFANYS! 💙❤️ pic.twitter.com/8fQnkAK0hm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2025

La Liga está donde el campeón la quería tras perder en El Clásico, con el paso del tiempo cerró la herida y con su cuarta victoria en fila confirmó que está en mejor momento que el equipo blanco que ha sumado dos de los últimos seis puntos.

Pablo Ibáñez silenció el Camp Nou en el 126 aniversario del club abriendo el marcador a los 45 segundos en una doble jugada tras un tiro de esquina. Los locales no tardaron en recuperarse y Lamine Yamal igualó la batalla a los ocho minutos.

Joan García atajó un disparo de Calebe que pudo ser el 2-1 a favor de los visitantes y Dani Olmo marcó la diferencia al 25 en la respuesta azulgrana que llegó segundos después, el mediocampista apareció desde la segunda línea para rematar en el área un desborde por la banda izquierda.

Alavés peleó hasta el final, pero terminó cediendo la derrota al 90+3 con el segundo de la noche de Olmo quien desató la alegría en el Camp Nou que sí pudo celebrar por lo alto el aniversario del club.