¿Uno más? Sí, Barcelona tiene otro lesionado

Redacción FOX Deportes

Pésimas noticias para el Barcelona, Fermín López se lesionó en el duelo contra Chelsea en la Champions League.

El mediocampista salió al minuto 63 por una decisión táctica de Hansi Flick; sin embargo, el club confirmó que el jugador quedó lastimado:

“Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas”.

El futbolista se suma a Pedri, Gavi y Marc-André ter Stegen a la lista de lesionados y se perderá los encuentros de La Liga ante Alavés, Atlético de Madrid y Real Betis, así como frente al Eintracht Frankfurt de la Champions League. Su regreso podría darse contra Osasuna, en la Jornada 16.