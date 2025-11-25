Chelsea goleó a Barcelona y escaló en la Champions League

Oscar Sandoval

Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona y consiguió su tercera victoria de la temporada en la Champions League para impulsarse a la parte alta. El conjunto azulgrana compitió en los primeros minutos, pero después se perdió y cayó con justicia porque los ‘Blues’ fueron infinitamente mejores.

Barcelona comenzó a complicar su camino en la Liga de Campeones porque el objetivo era clasificar cuanto antes a la siguiente ronda, la derrota lo dejó en la zona de playoffs y despertó algunas dudas tanto a nivel individual como colectivo.

Los ‘Blues’ se adueñaron del partido desde el inicio y tuvieron suerte cuando los visitantes llegaron al área, su mejor oportunidad la desperdició Ferran Torres a los cinco minutos en un mano a mano que no pudo definir, pero no fue la única falla del conjunto azulgrana que también se equivocó en su área.

Jules Koundé marcó un autogol a los 27 minutos y los locales se adelantaron tras controlar el duelo con intensidad y buen futbol, le pasaron por encima a su rival y la expulsión de Ronald Araujo al 44 dejó el partido en manos del conjunto londinense.

Chelsea salió decidido a la segunda mitad y aumentó la ventaja al 55 con un golazo de Estêvão que le bajó los brazos a Barcelona. Los visitantes dejaron de competir y Liam Delap puso cifras definitivas al 73 para despertar la ilusión de los ‘Blues’ por la Champions.