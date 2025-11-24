Stamford Bridge es la fortaleza de Chelsea ante Barcelona en la Champions League

Oscar Sandoval

Chelsea recibe a Barcelona en uno de los partidos más atractivos de la jornada 5 de la Champions League y el conjunto azulgrana tiene un reto por delante, tendrá que cortar una racha de cinco partidos sin ganar como visitante y si lo consigue podría meterse entre los mejores ocho equipos de la tabla.

Up next: The Blues host Barcelona in the #UCL. ✨ pic.twitter.com/2LDy8yh1lk — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 24, 2025

El gol de Andrés Iniesta vive en el recuerdo de la afición azulgrana cada que el equipo español viaja a Londres para jugar contra los ‘Blues’, un momento de alegría en lo que era su segundo partido sin salir con la victoria de Stamford Bridge porque la racha de los ‘Blaugrana’ que comenzó en 2007 sigue vigente.

La última ocasión que Barcelona ganó en territorio del campeón del mundo fue en los octavos de final de la temporada 2005/06 y a partir de ahí son dos derrotas y tres empates en un estadio que se ha convertido en la fortaleza del conjunto londinense en la Liga de Campeones.

Chelsea registra dos victorias como local esta temporada en el torneo continental y busca una tercera para dejar claro que Stamford Bridge es un terreno complicado para cualquiera que lo pise a nivel Europa, sea quien sea.