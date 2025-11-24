Raphinha no esconde su ilusión de ganar la Champions League con Barcelona

Redacción FOX Deportes

Raphinha aseguró que lo ha pasado "muy mal", que han sido "momentos complicados" en los dos meses que ha estado lesionado y aseguró que asume toda la responsabilidad de las recaídas que ha tenido antes de reaparecer este fin de semana en el triunfo de Barcelona ante Athletic.

"He estado dos meses fuera, y estar tanto tiempo parado es complicado. Soy una persona que quiere estar siempre en el campo y me ha costado bastante."



💬 Raphinha, sobre su lesión pic.twitter.com/EyzSlUIh9d — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 24, 2025

"Lo pasé muy mal, han sido momentos complicados. Quiero estar jugando en el campo y estar dos meses fuera sin jugar es complicado. Estar tanto tiempo parado es complicado y me ha costado mucho. Espero poder volver a jugar en este estadio, ayudar en los minutos que esté en el campo y ayudar al equipo. Necesito ritmo de juego y espero rápidamente recuperar mi mejor versión", expresó el brasileño en la previa del encuentro ante Chelsea.

"He echado mucho más de menos al equipo que ellos a mí. Soy una persona que busca lo mejor en el campo tanto defensiva como ofensivamente. Soy el pesado del equipo que siempre está exigiendo a los chicos porque sé que tienen calidad. Soy una persona que intenta ayudar a todos y si doy lo mejor de mí podré exigir más al equipo", añadió.

El brasileño, que ha metido 16 goles en los últimos 17 partidos en el torneo continental, recalcó que el objetivo del equipo siempre es ganar la Liga de Campeones y reconoció que el de mañana será un partido muy especial.

"Siempre he dicho que el objetivo principal de este club es ganar la 'Champions'. Desde que estoy aquí siempre ha sido nuestra meta. El año pasado nos quedamos a las puertas de la final, pero este año veo al equipo más maduro y si nos enfrentamos a los mismos desafíos, los podremos enfrentar mejor. Haremos todo por ganarla", afirmó.