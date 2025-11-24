El Barcelona recupera piezas clave para medirse al Chelsea

Redacción FOX Deportes

El Barcelona se medirá a Chelsea en la Jornada 5 de la Champions League y tendrá de regreso a dos elementos fundamentales.

El club publicó la lista de convocados de Hansi Flick en la que reaparecen Marcus Rashford y Frenkie de Jong.

El atacante inglés causó baja para el encuentro liguero ante el Athletic de Bilbao por una gripa; mientras que el neerlandés cumplía una suspensión.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que Pedri seguirá alejado de los terrenos de juego por la rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda que sufrió en el partido contra el Real Madrid de finales de octubre.