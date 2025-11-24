Publicación: martes 25 de noviembre de 2025

¿Barcelona? Harry Kane rompe el silencio

El delantero se pronunció sobre el tema.

Harry Kane ha sido relacionado con una transferencia al Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski y el inglés ha decidido hablar sobre ello.

En una entrevista con el diario alemán BILD, Kane aseguró:

“No tengo prisa, estoy muy contento en Múnich. Lo puedes ver en la forma en la que estoy jugando. Si hay algún contacto entonces veremos, pero no estoy pensando en la nueva temporada. Primero viene la Copa del Mundo en el verano y es poco probable que algo cambie esta campaña”.

Bayern Munich arrasa y Harry Kane golea en la Bundesliga

Hoffenheim 1-4 Bayern Munich
Bayern Munich goleó 4-1 a Hoffenheim como visitante y cosechó su cuarta victoria en cuatro partidos en la Bundesliga
Además, el delantero dejó entrever que las pláticas sobre su renovación con los ‘Bávaros’ comenzaran “en los próximos meses y entonces veremos qué es lo mejor para el futuro”.

A Kane la resta un año y medio de contrato, pero el presidente del club, Herbert Hainer, dijo previo al duelo de Champions League contra el Arsenal que “estoy convencido de que el Bayern Munich tiene muchísimas posibilidades de firmarlo”.

Aunado a ello, hay que recordad que el contrato del inglés con los alemanes incluye una cláusula de rescisión de 65 millones de euros que se activa a partir del próximo verano.

Noche de récord para Harry Kane en la Champions League

El delantero anotó 21 goles con Tottenham y llegó a 21 con el conjunto 'Bávaro' en el torneo
