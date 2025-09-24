El gol 100 de Harry Kane con Bayern Munich batió récords

Redacción FOX Deportes

El delantero inglés Harry Kane llegó este viernes a los 100 goles con el Bayern Munich en solo 104 partidos, lo que lo convirtió en el jugador más rápido en alcanzar esa cifra en las cinco grandes ligas europeas del siglo XXI. La marca lo coloca por encima de registros previos en el club bávaro y lo consolida como referente inmediato en Alemania.

Con este logro, Kane superó el récord que compartían Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y Erling Haaland en el Manchester City, quienes necesitaron 105 encuentros para llegar a 100 goles.

1️⃣0️⃣4️⃣ Games

1️⃣0️⃣0️⃣ Goals



Simply magnificent from Harry Kane! 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/pyejUja2nS — FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025

El delantero inglés estableció así un nuevo estándar de efectividad en el futbol europeo.

En la Bundesliga también se distingue por su precisión desde los once pasos: ha convertido las 18 penas máximas que ejecutó desde su llegada.

Harry Kane becomes the fastest player ever to reach 100 goals for FC Bayern, coming in only his 104th game.



He also beats the European record held by Cristiano Ronaldo at Real Madrid and Erling Haaland at Manchester City, who got there in 105 games. pic.twitter.com/PQBrBrw7mS — FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025

Además, se convirtió en el jugador más rápido del Bayern en llegar a 70 goles en liga, cifra que alcanzó en apenas 67 compromisos oficiales.

El siguiente objetivo apunta a registros históricos del club. Entre ellos se encuentran los números de Gerd Müller, máximo goleador en la historia del Bayern, y la marca de 41 tantos en una temporada de liga que Robert Lewandowski fijó en 2020/21. Kane ya demostró que puede acercarse a esas metas.