Thomas Frank le abrió la puerta de Tottenham a Harry Kane

Redacción FOX Deportes

Thomas Frank, técnico de Tottenham, abrió la puerta al regreso de Harry Kane y dijo que si quiere volver "será bienvenido".

El delantero inglés, que está inmerso en su tercera temporada con Bayern Munich, está relacionado con una supuesta cláusula en su contrato que le permitiría salir el próximo verano por 65 millones de euros siempre y cuando anuncie su marcha antes de final de temporada. Esto incrementó los rumores de una posible vuelta a Tottenham, donde es el máximo goleador histórico del equipo.

"Es un jugador increíble, lo hizo fantástico aquí y lo está haciendo fantástico en el Bayern. Somos muchos a los que nos gustaría que volviera", dijo Thomas Frank. "Personalmente no creo que se vaya del Bayern, creo que se quedará y que lo seguirá haciendo muy bien allí, pero si quiere volver, es bienvenido", agregó el técnico danés.

En el Tottenham marcó 280 goles en 435 partidos, pero se marchó hace dos veranos con la intención de inaugurar su palmarés y cumplió su objetivo levantando hasta el momento la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.