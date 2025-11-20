Imposible comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi

Héctor Cantú

El gran momento que vive Lamine Yamal con el Barcelona hace, prácticamente involuntarias, las comparaciones con Lionel Messi el último gran ídolo culé.

Sin embargo, para muchas figuras del futbol mundial y referentes del equipo de la Ciudad Condal, como lo es Jordi Alba, este ejercicio comparativo es innecesario y hasta improcedente.

Entrevistado antes del duelo del Inter Miami ante Cincinnati en las semifinales de Conferencia, Alba fue rotundo al asegurar que no hay jugador como Messi y que, aunque Lamine tiene condiciones que le hacen muy especial, sigue estando muy lejos del astro argentino.

“Es un grandísimo jugador, como Frenkie de Jong, Pedri o el mismo Gavi. Pero de eso a compararlo con Leo, es que no hay punto de comparación posible” aseguró en entrevista radiofónica.

Jordi Alba es el jugador con el que más partidos ha jugado Lionel Messi en su carrera, por lo que ambos se conocen a la perfección tanto dentro, como fuera del terreno de juego.

En la misma entrevista, Jordi Alba alzó la voz para pedir, una vez más, que se le haga a Lionel Messi el homenaje que tanto se merece y que por ahora, sigue siendo una cuenta pendiente por cumplir por parte del club de la Ciudad Condal.