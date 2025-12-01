Publicación: lunes 1 de diciembre de 2025

Marcos Llorente, la sensible baja del Atlético ante Barcelona

El cuadro colchonero no podrá contar con el mediocampsita

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, fue la única baja este lunes del último entrenamiento del conjunto rojiblanco antes de la visita al Barcelona en el Camp Nou, en el que Robin Le Normand continuó con la reincorporación progresiva al grupo 27 días después de sufrir una lesión en la rodilla.

Llorente está descartado para el encuentro por la lesión muscular padecida hace nueve días ante el Getafe. Ya no pudo jugar ni contra el Inter de Milán, en la Liga de Campeones, ni contra el Oviedo, en LaLiga, y tampoco lo hará este martes en Barcelona, a la espera de su recuperación total de esa dolencia. También es seria duda para la visita del próximo sábado a Bilbao.

A la espera de la convocatoria este mismo martes, cuando el equipo viajará a Barcelona, Le Normand siguió con su puesta a punto en el tramo final de su recuperación de la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda padecida el pasado 4 de noviembre. Primero trabajó con el grupo y después lo hizo al margen.

7 datos sobre los 700 partidos de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid

Es el entrenador con más partidos en el banquillo rojiblanco
Es el técnico con más títulos del Atlético
Es el único técnico que le ha ganado La Liga a Real Madrid y Barcelona en los últimos 19 años
Es el técnico más ganador de la historia del Atlético:
Consiguió la mejor racha sin perder de la historia del Atlético: 23 partidos
Tiene el récord de victorias como local: 21 triunfos en el Vicente Calderón
Ha llegado a tres finales de la Champions League y aún sueña con ganarla

El resto de efectivos están a las órdenes de Diego Simeone para el compromiso de este martes, al que el Atlético llega con seis triunfos seguidos en LaLiga y siete entre todas las competiciones.

