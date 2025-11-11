Atlético de Madrid retomó los entrenamientos en medio de la Fecha FIFA

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid volvió este martes al trabajo con Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina como novedades luego de causar baja de la Selección Argentina al no completar el proceso de vacunación requerido para jugar un amistoso este viernes en Angola.

La plantilla rojiblanca regresó a la normalidad después de dos días de descanso luego de la victoria del pasado sábado ante Levante, la práctica fue reducida debido a los 10 internacionales que sí acudieron al llamado de su selección para esta Fecha FIFA.

El entrenamiento contó con la presencia de 13 canteranos quienes completaron el grupo junto a 12 futbolistas del primer equipo que tiene a disposición Diego Simeone.

Atlético de Madrid volverá a la actividad en liga el próximo 23 de noviembre cuando visite a Getafe, se espera que el ‘Cholo’ recupere a los internacionales el próximo jueves y que a partir de entonces, comience a preparar el ‘Derbi’.