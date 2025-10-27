La Selección Argentina presumió el nuevo uniforme para el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

La Selección Argentina presentó este miércoles el uniforme que utilizará durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La Asociación Argentina de Fútbol dio a conocer la indumentaria través de sus redes sociales, junto a un comunicado titulado 'La Selección Argentina tiene nueva piel". La Selección Argentina tiene nueva piel 📸🇦🇷



¡Qué hermosa sos, albiceleste! 🩵🤍



📝https://t.co/lyt6lnt52J pic.twitter.com/AFCGksd7sM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 5, 2025

"El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas", expresó la cuenta oficial de la 'Albiceleste' en Instagram, junto a un montaje de su capitán, Lionel Messi, con la nueva camiseta.

El nuevo uniforme hará su debut en el amistoso que el actual campeón del mundo jugará contra Angola en la ciudad de Luanda el viernes 14 de noviembre. La indumentaria estará disponible desde este jueves.

"La vestimenta titular de la Selección Argentina posee sus tradicionales franjas verticales en tres tonos de celeste, inspirados en las camisetas campeonas de 1978, 1986 y 2022", explicó la AFA en su comunicado, que destacó además que en la parte de atrás, a la altura del cuello, la camiseta lleva la insignia "1893", año en que se fundó la Asociación del Fútbol Argentino.