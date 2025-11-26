Atlético de Madrid logró un triunfo cardiaco sobre el Inter

Karla Villegas Gama

Atlético de Madrid superó 2-1 al Inter en la Jornada 5 de la Champions League con un tanto de último minuto.

Los ‘Colchoneros’ fueron más que los italianos durante todo el partido, pero la contundencia estuvo del lado de los locales.

Julián Álvarez abrió el marcador al minuto 9. Giuliano Simeone sacó una diagonal matona que Carlos Augusto desvió; sin embargo, el rebote le favoreció a la 'Araña' y remató a placer. El tanto tuvo que pasar por el VAR para ser validado por una sospecha de mano en el área.

After VAR takes a look, Julián Álvarez’s angled finish stands and Atleti have the opener 🎯 pic.twitter.com/XPFJERRPaP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2025

Inter mantuvo la posesión y buscó el empate con fiereza, pero la defensa ‘Rojiblanca’ no aflojó y le negó el tan ansiado tanto.

Tuvo que llegar el segundo tiempo y un disparo cruzado de Piotr Zielinski para que los ‘Nerazzurri’ igualaran el marcador al 54’.

Piotr Zielinski stays ice-cold and fires in Inter’s equalizer 🥶 pic.twitter.com/FAMP6rfYg2 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2025

Diego Simeone hizo ajustes tras la anotación y el ‘Atleti’ se tornó más ofensivo, con la firme convicción de recuperar la ventaja y sellar el triunfo en el Metropolitano.

Antoine Griezmann tuvo las opciones más claras, pero un monumental Yann Sommer le negó cada una de ellas.

Cuando parecía que habría división de puntos, apareció José María Giménez para cabecear un córner de ‘Grizzi’ al 90+3’ y conseguir el cometido.