Antoine Griezmann, con mucha confianza previo al 'maratón' contra el Barcelona

EFE

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, remarcó su “confianza en el grupo”, el entrenador Diego Simeone y la afición del conjunto rojiblanco en el inicio de la secuencia de tres partidos contra el Barcelona, el primero de ellos este sábado en el estadio Metropolitano.

“Contento con el rendimiento del equipo y el mío personalmente. Estamos en momentos claves y espero seguir en este nivel”, expresó el futbolista, elegido mejor jugador del último mes por la afición, con el premio al Jugador Cinco Estrellas de ‘Mahou’.

“Me siento importante para el ‘míster’ (el entrenador Diego Simeone), estoy jugando mucho más que al principio y con trabajo, confianza y alegría puedo llegar a mi mejor nivel, seguir trabajando e intentar ayudar al equipo lo máximo, con goles, asistencias y trabajo”, añadió el atacante.

“Tengo mucha confianza en el grupo, en el ‘míster’ y en la afición”, enfatizó Griezmann, que va a “darlo todo en cada partido y cada entrenamiento” a “pocos meses” ya de irse al Orlando City, con el que ha cerrado su fichaje a partir de la próxima temporada.

Este sábado será el primero de los tres duelos en una semana y media contra el Barcelona. “Pensar en nosotros mismos, ser un equipo duro defensivamente, estar juntos ofensiva y defensivamente y meterle mucho ritmo al partido. Jugar delante de nuestra afición siempre es un plus”, afirmó.

Simeone cree que la calidad de los jugadores resolverá el partido

No le molesta a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que califiquen a su equipo como juez de La Liga, antes de enfrentarse este sábado al Barcelona en el estadio Metropolitano, del que remarcó este viernes que "este tipo de partidos" los resuelve "la calidad y la jerarquía" de los jugadores, más allá de los técnicos.

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"El fútbol siempre pasa primero por los futbolistas, más allá de los planteamientos y más allá de la idea de los entrenadores. Los que terminan resolviendo este tipo de partidos son la calidad y la jerarquía de los futbolistas”, expresó el entrenador en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en la localidad madrileña de Majadahonda.

“El Barcelona juega de una manera determinada hace ya dos años, desde la llegada de su entrenador (Hansi Flick), que lo está haciendo extraordinariamente bien, con su defensa alta que no cambia porque es su estilo de juego y con su posicionamiento ofensivo para, tras ganar esos duelos, poder atacar”, abundó.

“Y nosotros, con nuestras características desde hace 14 años, seguiremos trabajando de la mejor manera para poder seguir compitiendo contra ellos”, continuó Simeone, que remarcó que el mayor peligro del Barcelona “son todos sus futbolistas, porque son extraordinarios”.