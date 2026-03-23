Hansi Flick fue más que Álvaro Arbeloa en La Liga

Héctor Cantú

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha sido reconocido como el entrenador más importante del mes de marzo que está por terminar.

Este reconocimiento llega para el entrenador alemán luego de que su equipo hubiera ganado los tres duelos obtenidos en el mes ante Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano, resultados que le permiten mantenerse en el liderato de la competición.

Extraño que esta será la primera ocasión que Flick sea reconocido como el entrenador del mes en una temporada donde sus pupilos han dominado la clasificación general de arriba abajo.

A través de un sistema de votaciones, Hansi Flick se hizo de este reconocimiento luego de vencer en las mismas a Diego Simeone y Luis Castro.

El entrenador del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, no entró en la terna final debido a la inesperada derrota sufrida ante el Getafe a inicios de mes y a pesar de que hiló tres victorias seguidas incluida la más reciente ante el Atlético de Madrid.

En la temporada anterior, donde el Barcelona logró el campeonato de Liga, Hansi Flick fue el único entrenador en recibir la mención del entrenador del año en más de una ocasión, una cifra que desea volver a repetir.