Las bajas para el duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid

Héctor Cantú

Barcelona y Atlético de Madrid se medirán en un duelo por demás pasional y donde podría estar en juego el título de La Liga para el equipo comandado por Hansi Flick.

A este duelo, ninguna de las dos plantillas llega con equipo completo, siendo el más afectado en número, el Atlético de Madrid.

Diego Simeone no podrá contar con Pablo Barrios, quien ha sido la gran ausencia en los últimos 12 partidos. A él tendrá que agregarse a la lista de no disponibles Marcos Llorente y Johnny Cardoso.

A él se añade la sensible duda de que el delantero noruego Alexander Sorloth, quien de primera mano fue descargado, pero que este viernes se entrenó con el resto de la plantilla esperando tener algunos minutos sobre el campo.

El Barcelona tampoco tendrá ‘carro’ completo. La única y más sensible baja es la ausencia de Raphinha, quien se lesionó en la p asada fecha FIFA con la Selección de Brasil.

El sudamericano deja un hueco difícil de llenar en el esquema de Hasni Flick. Así lo dictan los números, pues cuando Raphinha se ha ausentado, el Barcelona ha perdido dos de los tres juegos disputados.

La Liga sigue por ahora en manos del equipo culé que suma cuatro puntos más que el Real Madrid, su más cercano perseguidor.

De allí que tenga la obligación de sumar unidades para no ceder terreno ante el Real Madrid en el que será el primero de tres partidos consecutivos en los que enfrentará al equipo colchonero.