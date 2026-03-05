Publicación: miércoles 25 de marzo de 2026

Enrique Gómez

¿Qué equipos mexicanos enfrentará Antoine Griezmann en la Leagues Cup?

El Orlando City marcha en los últimos lugares de la MLS, pero todo puede cambiar en agosto

Si Antoine Griezmann se integrará en julio al Orlando City, eso quiere decir que le tocará afrontar la Leagues Cup contra tres equipos de la Liga MX, pero ¿qué clubes pondrán a prueba al francés?

Con el nuevo formato de este torneo binacional, los 18 clubes de la Liga MX y los mejores 18 de la MLS se enfrentan a una combinación de tres equipos de la liga contraria y los cuatro competidores con más puntos de cada campeonato avanzan a la siguiente ronda, el resto, termina su participación.

Pero, claro, con Griezmann como refuerzo, el Orlando City le apostará a todo en este certamen.

El calendario de ‘los Leones’ en esta Leagues Cup:

·       Monterrey – 6 de agosto – Exploria Stadium (Orlando)

·       Club León – 8 de agosto – Exploria Stadium (Orlando)

·       Atlético de San Luis – 12 de agosto – Exploria Stadium (Orlando)

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Tras firmar con el Orlando City, el francés volvió para preparar el siguiente partido

Al equipo de Florida no le tocó disputar ninguno de los cuatro partidos que serán en México. Pero sí le tocarán rivales muy curiosos, pues los tres marchan (en este Clausura 2026) debajo de los ocho primeros lugares; de hecho, todos ellos despidieron al técnico con el que iniciaron el torneo.

Claro que para las fechas de la Leagues Cup ya será un nuevo torneo en la Liga MX, después de la Copa del Mundo y aunque para el Orlando City seguirá siendo la misma temporada, todos esperan que la llegada de ‘Girzi’ anime al equipo y pueda abandonar los últimos tres lugares de la Conferencia Este.

En la Leagues Cup, Griezmann enfrentará al Monterrey, equipo con el que se le vinculó un par de veces, antes de que se concretara su fichaje al equipo morado de la MLS.

A falta de 5 jornadas, la Liga MX se goza en rojiblanco y se sufre en amarillo

Chivas es el líder total del Clausura 2026 (30 puntos) y el club en mejor momento con 4 triunfos al hilo.
Si hoy acabara el torneo, Rayados estaría eliminado; América y Tigres pasarían a la Liguilla de ‘panzazo’.
Pese a tener una de las cuatro peores plantillas según Transfermarkt, Atlas está en zona de Liguilla; los otros 7 equipos en el top-8 de la tabla también están en el top-8 en valor de mercado.
Querétaro y Juárez son los únicos equipos con 11 partidos. El juego pendiente será el 7 de abril.
De momento, los cuatro ‘grandes’ están en zona de clasificación. De hecho, Cruz Azul (27 puntos) y Pumas (23) acompañan a Chivas entre los cuatro primeros lugares de la clasificación.
Solo queda un invicto en la Liga MX tras 12 fechas: el bicampeón Toluca, 3° lugar de la tabla con 26 puntos.
Joao Pedro (Atlético de San Luis) y Armando Gonález (Chivas) son los líderes de goleo con 10 anotaciones cada uno. Curiosamente, ambos ganaron el campeonato de goleo del torneo pasado.
El último lugar es Santos Laguna, pero sumó seis de sus ocho puntos sus los últimos tres partidos.
Puebla, Santos y Mazatlán son los tres últimos lugares del cociente. Pagarán multas de terminar así.
Van 5 técnicos despedidos: Ignacio Ambriz (León), Christian Ramírez (Mazatlán), Francisco Rodríguez (Santos Laguna), Domenec Torrent (Rayados) y Guillermo Abascal (San Luis). Los 3 últimos, españoles.

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