¿Qué equipos mexicanos enfrentará Antoine Griezmann en la Leagues Cup?

Enrique Gómez

Si Antoine Griezmann se integrará en julio al Orlando City, eso quiere decir que le tocará afrontar la Leagues Cup contra tres equipos de la Liga MX, pero ¿qué clubes pondrán a prueba al francés?

Con el nuevo formato de este torneo binacional, los 18 clubes de la Liga MX y los mejores 18 de la MLS se enfrentan a una combinación de tres equipos de la liga contraria y los cuatro competidores con más puntos de cada campeonato avanzan a la siguiente ronda, el resto, termina su participación.

Pero, claro, con Griezmann como refuerzo, el Orlando City le apostará a todo en este certamen.

El calendario de ‘los Leones’ en esta Leagues Cup:

· Monterrey – 6 de agosto – Exploria Stadium (Orlando)

· Club León – 8 de agosto – Exploria Stadium (Orlando)

· Atlético de San Luis – 12 de agosto – Exploria Stadium (Orlando)

Antoine Griezmann regresó a Madrid para el 'último baile' con el Atlético Tras firmar con el Orlando City, el francés volvió para preparar el siguiente partido

Al equipo de Florida no le tocó disputar ninguno de los cuatro partidos que serán en México. Pero sí le tocarán rivales muy curiosos, pues los tres marchan (en este Clausura 2026) debajo de los ocho primeros lugares; de hecho, todos ellos despidieron al técnico con el que iniciaron el torneo.

Claro que para las fechas de la Leagues Cup ya será un nuevo torneo en la Liga MX, después de la Copa del Mundo y aunque para el Orlando City seguirá siendo la misma temporada, todos esperan que la llegada de ‘Girzi’ anime al equipo y pueda abandonar los últimos tres lugares de la Conferencia Este.

En la Leagues Cup, Griezmann enfrentará al Monterrey, equipo con el que se le vinculó un par de veces, antes de que se concretara su fichaje al equipo morado de la MLS.