Antoine Griezmann regresó a Madrid para el 'último baile' con el Atlético

EFE

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del conjunto rojiblanco, en el que permanecerá hasta el final de la temporada, tras cerrar el martes su fichaje por el Orlando City, que será efectivo a partir del próximo mes de julio.

Después de la derrota por 3-2 contra el Real Madrid en el derbi, el atacante francés aprovechó, con permiso del club, los días libres de la plantilla, lunes y martes, para viajar a Estados Unidos para sellar su traspaso al Orlando City para las dos próximas campañas, hasta 2027-28, más una opcional, aunque el actual curso lo terminará en el Atlético.

Nos queda un último baile, Grizi ❤️🤍 pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Una vez concretado su futuro a partir del próximo julio, con la firma del contrato con el club estadounidense, el delantero retornó a Madrid y se entrenó ya este miércoles junto a sus compañeros en el equipo rojiblanco, después de las dos jornadas de descanso de la plantilla tras el derbi.

En la sesión, sin Diego Simeone, que ha viajado a Argentina, no participaron los 14 internacionales del Atlético (los españoles Marcos Llorente y Álex Baena, el estadounidense Johnny Cardoso, el noruego Alexander Sorloth, el mexicano Obed Vargas, el uruguayo José María Giménez, el nigeriano Ademola Lookman, el eslovaco David Hancko y los argentinos Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Juan Musso, Thiago Almada, Nico González y Julián Alvarez), concentrados con sus selecciones, ni los lesionados Jan Oblak, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios y Marc Pubill.