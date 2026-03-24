EFE
Antoine Griezmann regresó a Madrid para el 'último baile' con el Atlético
Tras firmar con el Orlando City, el francés volvió para preparar el siguiente partido
Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del conjunto rojiblanco, en el que permanecerá hasta el final de la temporada, tras cerrar el martes su fichaje por el Orlando City, que será efectivo a partir del próximo mes de julio.
Después de la derrota por 3-2 contra el Real Madrid en el derbi, el atacante francés aprovechó, con permiso del club, los días libres de la plantilla, lunes y martes, para viajar a Estados Unidos para sellar su traspaso al Orlando City para las dos próximas campañas, hasta 2027-28, más una opcional, aunque el actual curso lo terminará en el Atlético.
Una vez concretado su futuro a partir del próximo julio, con la firma del contrato con el club estadounidense, el delantero retornó a Madrid y se entrenó ya este miércoles junto a sus compañeros en el equipo rojiblanco, después de las dos jornadas de descanso de la plantilla tras el derbi.
En la sesión, sin Diego Simeone, que ha viajado a Argentina, no participaron los 14 internacionales del Atlético (los españoles Marcos Llorente y Álex Baena, el estadounidense Johnny Cardoso, el noruego Alexander Sorloth, el mexicano Obed Vargas, el uruguayo José María Giménez, el nigeriano Ademola Lookman, el eslovaco David Hancko y los argentinos Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Juan Musso, Thiago Almada, Nico González y Julián Alvarez), concentrados con sus selecciones, ni los lesionados Jan Oblak, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios y Marc Pubill.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT