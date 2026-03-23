Publicación: martes 24 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Antoine Griezmann ya es jugador del Orlando City

El delantero dejará al Atlético de Madrid tras 10 años como 'Colchonero'.

Se acabó la telenovela, Antoine Griezmann dejará al Atlético de Madrid en verano para sumarse a las filas del Orlando City de la MLS.

El delantero nunca ha ocultado su interés por jugar en la liga estadounidense y tras 10 temporadas con los ‘Colchoneros’ decidió firmar con los ‘Leones’.

Griezmann llegará al equipo en julio próximo y tendrá contrato hasta la temporada 2027/28, con opción a una más. Sobre esta nueva aventura, el jugador aseguró:

“Estoy muy entusiasmado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera. Desde mi primera conversación con el club, pude sentir una ambición fuerte y una clara visión para el futuro, y eso realmente me convenció”.

Antoine Griezmann brilló una vez más con Atlético de Madrid

Antoine Griezmann brilló una vez más con Atlético de Madrid
Griezmann entró de cambio a los 60 minutos y anotó el 2-1 a favor del Atlético al 61
El francés jugó media hora a su máximo nivel luego de anotar dos goles
'Grizi' registra 202 tantos con los 'Colchoneros' en La Liga
Antoine Griezmann brilló una vez más con Atlético de Madrid
Griezmann entró de cambio ante Levante y en 30 minutos anotó un doblete para darle la victoria al Atlético de Madrid que suma cuatro victorias consecutivas en La Liga
El francés marcó el 3-1 definitivo a los 80 minutos

El ‘Principito’ se une a una selecta lista de franceses que han llegado a la MLS y que incluye a Thierry Henry, Olivier Giroud, Hugo Lloris, Blaise Matuidi, entre otros.

Sobre su salida del Atlético de Madrid, equipo del que es goleador histórico, Griezmann aseguró:

“Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”.

Y se comprometió a seguir defendiendo la camiseta rojiblanca hasta que llegue el momento de partir.

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