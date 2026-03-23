Antoine Griezmann ya es jugador del Orlando City

Redacción FOX Deportes

Se acabó la telenovela, Antoine Griezmann dejará al Atlético de Madrid en verano para sumarse a las filas del Orlando City de la MLS.

El delantero nunca ha ocultado su interés por jugar en la liga estadounidense y tras 10 temporadas con los ‘Colchoneros’ decidió firmar con los ‘Leones’.

Griezmann llegará al equipo en julio próximo y tendrá contrato hasta la temporada 2027/28, con opción a una más. Sobre esta nueva aventura, el jugador aseguró:

“Estoy muy entusiasmado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera. Desde mi primera conversación con el club, pude sentir una ambición fuerte y una clara visión para el futuro, y eso realmente me convenció”.

Antoine Griezmann brilló una vez más con Atlético de Madrid

El ‘Principito’ se une a una selecta lista de franceses que han llegado a la MLS y que incluye a Thierry Henry, Olivier Giroud, Hugo Lloris, Blaise Matuidi, entre otros.

Sobre su salida del Atlético de Madrid, equipo del que es goleador histórico, Griezmann aseguró:

“Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”.

Y se comprometió a seguir defendiendo la camiseta rojiblanca hasta que llegue el momento de partir.