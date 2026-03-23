Redacción FOX Deportes
Antoine Griezmann ya es jugador del Orlando City
El delantero dejará al Atlético de Madrid tras 10 años como 'Colchonero'.
Se acabó la telenovela, Antoine Griezmann dejará al Atlético de Madrid en verano para sumarse a las filas del Orlando City de la MLS.
El delantero nunca ha ocultado su interés por jugar en la liga estadounidense y tras 10 temporadas con los ‘Colchoneros’ decidió firmar con los ‘Leones’.
Griezmann llegará al equipo en julio próximo y tendrá contrato hasta la temporada 2027/28, con opción a una más. Sobre esta nueva aventura, el jugador aseguró:
“Estoy muy entusiasmado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera. Desde mi primera conversación con el club, pude sentir una ambición fuerte y una clara visión para el futuro, y eso realmente me convenció”.
El ‘Principito’ se une a una selecta lista de franceses que han llegado a la MLS y que incluye a Thierry Henry, Olivier Giroud, Hugo Lloris, Blaise Matuidi, entre otros.
Sobre su salida del Atlético de Madrid, equipo del que es goleador histórico, Griezmann aseguró:
“Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”.
Y se comprometió a seguir defendiendo la camiseta rojiblanca hasta que llegue el momento de partir.
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