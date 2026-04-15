Si el Real Madrid lo despide, Álvaro Arebeloa lo entenderá

EFE

Después de la eliminación del Real Madrid ante el Bayern Munich en la Champions League, el técnico Álvaro Arbeloa sabe que podría irse despedido del equipo y en caso de que así sea, entenderá la decisión.

El estratega que llegó a media campaña en sustitución de Xabi Alonso fracasó en su intento de brindarle títulos al equipo más colosal del mundo. Perdió la Copa del Rey, ahora la Champions League y en La Liga de España está muy lejos del líder Barcelona: nueve puntos a falta de siete jornadas.

"Desde que me senté en esta silla ha sido no para demostrar mi nivel como entrenador. No he querido ganar con mis decisiones, sino ayudando a nuestros jugadores. Nos hemos enfrentado a muchos equipos, al City, al Atletico o al Bayern. Tienen el sello de sus entrenadores, este no sé qué sello tiene mío. Esos ejemplos tienen más sello, como tenía el Castilla en mi caso. Siempre he ayudado al club de la manera que he podido y así será hasta el último día", dijo el estratega, luego del 4-3 en el Allianz Arena.

😡 "NADIE ENTIENDE LA EXPULSIÓN".



👉 ARBELOA no se puede creer la roja a Camavinga ante el Bayern. pic.twitter.com/cGPIBpLDiM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2026

"No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa y si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid. Estoy dolido por los jugadores y no por mí, que me preocupa poco mi futuro. Es una mínima preocupación. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores", declaró.

Sobre la expulsión de Camavinga, el técnico no tuvo en reparo en culpar a los árbitros de echar a perder la eliminatoria: #Es una acción que nadie entiende, expulsar a un jugador por algo así. Es algo inexplicable, injusto y estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que no puedes controlar".

El entrenador español aclaró que puso al mejor equipo posible para lograr la victoria en el Allianz Arena, un objetivo que vio cumplido durante buen lapso del partido, hasta que el rival liquidó la serie con dos golazos al 89' y al 90'+4, que forjaron un marcador global por 6-4 en favor de los alemanes.

"Muy dolido. Sobre todo por la forma. Desde aquí también felicitar al Bayern por su gran eliminatoria, pero nos habría gustado que nos ganaran de manera diferente a cómo ha sido por una expulsión inexplicable. Mis jugadores sienten dolor e injusticia porque todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra por una acción que ha tenido el árbitro".

El siguiente partido del Real Madrid es el 21 de abril contra el Alavés y aunque ya parezca perdida, le dedicará todos sus esfuerzos a remontar en La Liga.