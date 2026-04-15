Real Madrid, al borde de otro año en 'blanco'

Karla Villegas Gama

El Real Madrid quedó eliminado de la Champions League a manos del Bayern Munich y se encamina hacia su segunda temporada al hilo sin conseguir al menos un título, algo que no le sucedía desde el periodo 2008/09-2009/10.

El primer golpe llegó en la Supercopa de España, donde cayó 3-2 ante el Barcelona en la Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en Arabia Saudita.

Más adelante, en la Copa del Rey, el Albacete dio la sorpresa al eliminarlos en cuartos de final: los ‘Merengues’ empataron al 90+1’, pero tres minutos después concedieron el gol definitivo.

El Real Madrid se desmorona en el Allianz Arena y se vuelve a ir con las manos vacías

En La Liga, aunque restan seis jornadas, el panorama es complicado. El Real Madrid es segundo con 70 puntos, a nueve del Barcelona, por lo que no depende de sí mismo.

Para mantenerse con vida, los 'Blancos' están obligados a firmar un cierre perfecto ante Alavés, Real Betis, Espanyol, Barcelona, Real Oviedo, Sevilla y Athletic de Bilbao, y esperar tropiezos de los 'Blaugranas'.

Del otro lado, el Barça tiene la ventaja. Si logra imponerse a Celta de Vigo, Getafe y Osasuna, llegará al Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou con la posibilidad de asegurar el título liguero frente a su máximo rival.