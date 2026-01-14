¡Desastre histórico; el Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey en octavos de final!

Héctor Cantú

La era de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid ha comenzado como una pesadilla luego de que el equipo merengue fuera eliminado de la Copa del Rey con un gol de último minuto.

El Albacete, hizo un partido por nota, probablemente uno de los mejores de su historia, para asestar un golpe demoledor para el equipo de la capital española que se ha quedado sin poder levantar otro título más en la presente campaña.

Javier Villar del Fraile fue el encargado de abrir el tanteador en un estadio que nunca abandonó a su equipo sabiendo el peso anímico que podía hacer la diferencia.

Las postales de la eliminación del Real Madrid en Copa del Rey

Para el equipo merengue no funcionaron los cambios que envió Arbeloa, dejando fuera a jugadores clave y dando paso a una camada de jóvenes que, a pesar del ímpetu, no pudieron cambiar la amarga historia del Real Madrid.

Franco Mastantuono fue el encargado de empatar el encuentro en el agregado de la primera mitad luego de encontrarse un rechace dentro del área del arquero Lozoaín.

Para la segunda mitad, las emociones no cesaron. Jefté Betancor se convirtió en el héroe de casa y el verdugo de un equipo merengue que no cambió las sensaciones de lo que pasó días atrás bajo el mando de Xabi Alonso.

Jefté marcó al 82 luego de un mal rechace dentro del área de Gonzalo, dejando en la lona a un equipo capitalino que fue hacia adelante con el sueño de remontar y forzar a los penales.

El @AlbaceteBPSAD estará en los cuartos de final de la Copa del Rey haciendo 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔.



¡¡Normal la emoción del Carlos Belmonte!!



📺 @La1_tve #CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/9NmD2ZmycN — RFEF (@rfef) January 14, 2026

Dramáticamente, Gonzalo García apareció con un cabezazo certero que emparejó los cartones y que parecía sentenciar el encuentro a la definición del paredón.

Pero en la última jugada del partido, Jefté aprovechó la mala marcación de Carvajal, para enviar el balón al fondo de las rees y sentenciar una noche histórica para el Albacete que ha regresado a los cuartos de final.

Ahora, el Real Madrid volverá a casa para recibir el duelo ante el Levante en el marco de La Liga.