Cristiano Ronaldo: “El seleccionador faltó a su palabra”

Karla Villegas Gama

Cristiano Ronaldo explicó las razones que lo llevaron a abandonar la concentración de la Selección Portuguesa y señaló directamente a Jorge Jesus, a quien acusó de faltar en dos ocasiones a acuerdos que ambos habían alcanzado.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, el capitán de Portugal dio su versión de lo ocurrido durante la concentración y reconoció que marcharse del equipo fue una falta por la que está dispuesto a asumir las consecuencias.

Ronaldo también reveló que después del Mundial 2026 había preparado una carta de despedida de la Selección, pero decidió postergar su adiós a petición del presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

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El delantero explicó que dio su opinión sobre Jorge Jesus como candidato al banquillo portugués, después de haber trabajado con él en Al-Nassr, y consideró que “sería la elección correcta”.

Una vez confirmado el entrenador, ambos hablaron sobre el papel que tendría Cristiano y su participación en las primeras cuatro jornadas de la Nations League.

De acuerdo con la versión del jugador, Jesus sugirió que disputara el primero y cuarto partidos “y me planteó que no viajara con el equipo a Noruega y Dinamarca”.

Ronaldo rechazó esa posibilidad porque, aunque inicialmente no tendría minutos en esos encuentros, consideraba que debía acompañar al plantel por su condición de capitán.

“Seguía siendo el capitán de nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no daría un buen ejemplo”.

Cristiano se presentó al duelo frente a Gales y fue sustituido al minuto 67, una decisión que, aseguró, aceptó sin inconvenientes.

“No puse ninguna objeción. Yo mismo le coloqué el brazalete a Bruno Fernandes, lejos de imaginar que quizá estaba dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la selección nacional”, relató.

El conflicto en Noruega Reuters

El 27 de septiembre, antes del partido contra Noruega, uno de los asistentes preguntó a Ronaldo “si estaba de acuerdo con jugar 30 minutos”. Aunque el acuerdo inicial contemplaba que no tendría participación, el portugués aseguró que aceptó la propuesta.

El día del encuentro, Cristiano realizó ejercicios de calentamiento, pero finalmente no ingresó al campo, una decisión que interpretó como un incumplimiento del acuerdo.

“El seleccionador había faltado a su palabra”.

Ronaldo también reconoció que se equivocó al no acercarse a saludar a los aficionados después del encuentro y ofreció disculpas por su comportamiento.

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Dos días después, el 29 de septiembre, Jorge Jesus, Simão Coutinho y Cristiano sostuvieron una conversación para abordar lo sucedido.

“Lo acordado era sencillo: el seleccionador comenzaría la conferencia de prensa abordando este tema, con la intención de cerrar el asunto diciendo la verdad. Diría que yo nunca pedí jugar ningún minuto, que fue el seleccionador y nadie más quien me propuso el plan para esta concentración, que había sido un error hacerme calentar y después no meterme al campo y que, si volviera a ocurrir una situación similar, no lo haría”, explicó Ronaldo.

Según el capitán, el plan contemplaba que no participara ante Dinamarca, pero sí frente a Noruega en el Dragão, el cuarto partido que Jesus le había planteado desde su conversación inicial.

El acuerdo con Jesus Reuters

Ronaldo aseguró que posteriormente el seleccionador solicitó una videoconferencia con Simão Coutinho y Tiago Craveiro para explicar lo acordado y elaborar un documento de ocho puntos que fue validado por el futbolista:

Yo mismo, sin nadie más, propuse a Cristiano un plan para esta temporada con la Selección. Fue una conversación larga y muy buena. Sé cuánto vive por y ama a la Selección, y el peso que tiene en el mundo y, aún más, el peso y la influencia positiva que ha tenido en la Selección durante 24 años consecutivos. El plan que propuse a Cristiano fue aceptado. Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional. El partido en Noruega no formaba parte del plan que diseñé para él. Sin embargo, consideré que se había recuperado físicamente del primer partido y le advertí que quizá tendría que utilizarlo. Cristiano aceptó. Cometí un error al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona y después no meterlo al partido. Si fuera hoy, no lo haría. Para cerrar el asunto: quiero a Cristiano en la Selección. De hecho, no lo quiero un poco, lo quiero mucho. Afortunadamente, él también cree en mí. Creyó en mí en el Al Nassr y también aquí. Sobre el hecho de que no saludara a los aficionados. Ya hemos hablado de eso. Alguien que ha jugado más de 230 partidos con la Selección no necesita recibir lecciones mías sobre el amor a Portugal. Fue un momento de frustración que no borra nada. Es el jugador que más autógrafos firma, el que más selfies se toma, el que más cariño muestra a los aficionados. No inventemos problemas donde no existen. Cuando no estamos contentos, reaccionamos. Eso fue todo.

Con este contexto, Ronaldo aseguró que nunca exigió que el entrenador se disculpara con él y consideró que lo sucedido posteriormente representó un segundo incumplimiento de lo acordado.

“Era la segunda vez que faltaba a su palabra conmigo”.

Después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus, el capitán decidió abandonar la concentración portuguesa.

“Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones entre las personas. No importa cuánto pueda dolerme, díganme la verdad”.

¿Adiós a Portugal? Reuters

Ronaldo también aseguró que preguntó expresamente al presidente de la Federación Portuguesa de Futbol y al seleccionador si ya no querían contar con él en el equipo, pero ambos le respondieron “que mi lugar estaba con la Selección”.

El delantero reconoció que abandonar la concentración constituyó una falta y aseguró que aceptará cualquier sanción que corresponda. Además, admitió que su condición de capitán representa una “agravante”.

Pese al conflicto, Cristiano dejó claro que todavía habrá tiempo para despedirse de Portugal sobre el terreno de juego.

“Puedo prometerles a todos mis aficionados y, naturalmente, en especial a todo el pueblo portugués, que tendremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para eso”.