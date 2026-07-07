Tras la salida de Roberto Martínez, Jorge Jesús toma fuerza para dirigir a Portugal

Oscar Sandoval

Portugal se prepara para una reconstrucción después de caer eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de España. Roberto Martínez dio un paso al costado y la Federación Portuguesa busca técnico, un proceso que podría resolverse pronto, ya que Jorge Jesús sería el elegido.

Pocos entrenadores portugueses cuentan con un currículum como el de Jorge Jesús quien se coronó con Benfica, realizó un buen trabajo con Sporting y convirtió a Flamengo en campeón de la Copa Libertadores antes de llevar a Al-Hilal y Al-Nassr al título de la Saudi Pro League.

El diario Record con sede en Lisboa asegura que el técnico de 71 años “es el principal candidato para reemplazar a 'Bob' Martínez”, no solo por su exitosa trayectoria en diferentes clubes, sino porque actualmente se encuentra sin equipo y eso facilitaría las negociaciones.

Portugal no tiene tiempo que perder y deberá apresurar el nombramiento de su nuevo estratega porque en septiembre afrontará dos compromisos de la Nations League frente a Gales y Noruega, por lo que la federación espera resolver el nombramiento cuanto antes.