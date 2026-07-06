Publicación: lunes 6 de julio de 2026

Redacción FOX Deportes

Roberto Martínez deja de ser entrenador de Portugal

El técnico anunció el fin de su ciclo tras la eliminación en el Mundial.

Roberto Martínez anunció que dejará de ser el entrenador de la Selección Portuguesa tras la derrota de las 'Quinas' ante España en el Mundial 2026.

"Es el final del ciclo. Es importante tener una nueva voz, un nuevo líder", declaró al término del partido.

Martínez llevó a las 'Quinas' hasta los octavos de final del Mundial, luego de avanzar como líderes del Grupo K y eliminar a Croacia en dieciseisavos.

El estratega asumió el cargo en 2023, después de la eliminación de la Selección Portuguesa en el Mundial de Catar 2022. Durante su gestión dirigió 45 partidos, con un balance de 32 victorias, seis empates y siete derrotas.

Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

1. Rival: Angola Marcador: Portugal 1-0 Angola Mundial: Alemania 2006 Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 60
2. Rival: Irán Marcador: Portugal 2-0 Irán Mundial: Alemania 2006 Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados: 90
3. Rival: Países Bajos Marcador: Portugal 1-0 Países Bajos Mundial: Alemania 2006 (Octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 34
4. Rival: Inglaterra Marcador: Portugal 3-1 Inglaterra (penales) Mundial: Alemania 2006 (cuartos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 120
5. Rival: Francia Marcador: Portugal 0-1 Francia Mundial: Alemania 2006 (Semifinales) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
6. Rival: Alemania Marcador: Portugal 1-3 Alemania Mundial: Alemania 2006 (Partido por el tercer lugar) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 90
8. Rival: Corea del Norte Marcador: Portugal 7-0 Corea del Norte Mundial: Sudáfrica 2010 (Fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 1 Minutos jugados:90
9. Rival: Brasil Marcador: Portugal 0-0 Brasil Mundial: Sudáfrica 2010 (Fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
10. Rival: España Marcador: Portugal 0-1 España Mundial: Sudáfrica 2010 (Octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
11. Rival: Alemania Marcador: Portugal 0-4 Alemania Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
12. Rival: Estados Unidos Marcador: Portugal 2-2 Estados Unidos Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 1 Minutos jugados:90
13. Rival: Ghana Marcador: Portugal 2-1 Ghana Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
14. Rival: España Marcador: Portugal 3-3 España Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 3 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
15. Rival:Marruecos Marcador: Portugal 1-0 Marruecos Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
16. Rival: Irán Marcador: Portugal 1-1 Irán Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
17. Rival: Uruguay Marcador: Portugal 1-2 Uruguay Mundial: Rusia 2018 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
18. Rival: Ghana Marcador: Portugal 3-2 Ghana Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:88
19. Rival: Uruguay Marcador: Portugal 2-0 Uruguay Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:82
20. Rival: Corea del Sur Marcador: Portugal 1-2 Corea del Sur Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:65
21. Rival: Suiza Marcador: Portugal 6-1 Suiza Mundial: Catar 2022 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:16
22. Rival: Marruecos Marcador: Portugal 0-1 Marruecos Mundial: Catar 2022 (cuartos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 39
23. Rival: RD Congo Marcador: Portugal 1-1 RD Congo Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
24. Rival: Uzbekistán Marcador: Portugal 5-0 Uzbekistán Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 2 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
25. Rival: Colombia Marcador: Portugal 0-0 Colombia Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugads:90
26. Rival: Croacia Marcador: Portugal 2-1 Croacia Mundial: México 2026 (dieciseisavos de final) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:81
27. Rival: España Marcador: Portugal 0-1 España Mundial: México 2026 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90

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