Roberto Martínez deja de ser entrenador de Portugal

Redacción FOX Deportes

Roberto Martínez anunció que dejará de ser el entrenador de la Selección Portuguesa tras la derrota de las 'Quinas' ante España en el Mundial 2026.

"Es el final del ciclo. Es importante tener una nueva voz, un nuevo líder", declaró al término del partido.

Martínez llevó a las 'Quinas' hasta los octavos de final del Mundial, luego de avanzar como líderes del Grupo K y eliminar a Croacia en dieciseisavos.

El estratega asumió el cargo en 2023, después de la eliminación de la Selección Portuguesa en el Mundial de Catar 2022. Durante su gestión dirigió 45 partidos, con un balance de 32 victorias, seis empates y siete derrotas.