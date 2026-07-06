A España le bastó una jugada para apagar la estrella de Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

El sueño de Cristiano Ronaldo y de Portugal de poder trascender en la Copa Mundial 2026 ha quedado enterrado a manos de España.

La Furia Roja necesitó de un zarpazo en los minutos finales del encuentro para llevarse la victoria y clasificarse, con un futbol poco vistoso, a la ronda de cuartos de final.

Mikel Merino liquidó a Portugal con su primer gol en la Copa del Mundo

España comandó de principio a fin y controló a un Portugal que mostró un rostro poco ofensivo y mucho menos efectivo.

Aunque Cristiano Ronaldo jugó todo el encuentro, el lusitano no tuvo el mejor de sus partidos, pues fue productivo a la ofensiva para lograr un gol que hubiera llevado al alargue.

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'

La opción ´mas clara de Portugal llegó con un remate en los minuos finales de Bruno Fernándes que se fue, apenas, por encima del larguero.

A España le bastó un contragolpe y una definición perfecta de Mikel Merino para liquidar los sueños de su rival y terminar con la historia de CR7 en las Copas del Mundo.

Con este resultado, España esperará al ganador de la llave entre Estados Unidos yBélgica para conocer a su próximo rival en los cuartos de final.