Cristiano Ronaldo sigue firme en Portugal a los 41 años

Redacción FOX Deportes

Jorge Jesus anunció su primera convocatoria como entrenador de la Selección Portuguesa y Cristiano Ronaldo, a los 41 años, se mantiene entre los elegidos.

El capitán disputará los cuatro primeros encuentros de la Nations League 2026/27, ante Gales el 24 de septiembre, Noruega el 27 de septiembre, Dinamarca el 1 de octubre y Noruega el 4 de octubre.

Sobre la convocatoria del delantero, el técnico aseguró que su trayectoria no influye en sus decisiones:

“Cris es un jugador como cualquier otro. Si rinde, juega; si no, no juega. ¿Tiene un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada. Cero. Pero que (Cristiano) es diferente de los demás, eso sí”.

Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo trabajaron juntos en Al-Nassr durante la temporada 2025/26, en la que conquistaron el título de la Saudi Pro League.

La convocatoria también incluye a João Cancelo, Rúben Dias, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.