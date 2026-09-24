Portugal inicia con triunfo la defensa de su título en la Nations League

Karla Villegas Gama

Portugal derrotó 1-0 a Gales en la Jornada 1 de la Nations League y se situó en el segundo lugar del Grupo 4.

Los galeses arrancaron el partido con ímpetu, presionaron alto y buscaron atacar por las bandas, lo que obligó a João Cancelo y Nuno Mendes a realizar largos recorridos.

Con el paso de los minutos, Portugal se asentó y tomó el control del balón gracias a Vitinha, encargado de organizar el medio campo y conectar con los atacantes.

Cristiano Ronaldo had the early chance for Portugal pic.twitter.com/Vhi7i10URw — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 24, 2026

Al minuto 22 llegó el único gol del partido. La presión lusa permitió a Mendes recuperar el balón en los linderos del área y asistir a João Félix, quien sacó un potente disparo de derecha que dejó sin oportunidad a Danny Ward.

A partir de ese momento, el primer tiempo fue de las ‘Quinas’, que dominaron la posesión y generaron aproximaciones al arco rival, aunque sin la contundencia necesaria para ampliar la ventaja.

En el complemento, los lusos mantuvieron la misma idea: atacar y aprovechar los espacios entre líneas.

João Félix opens up the scoring from outside the box ?? pic.twitter.com/XysOVkRqka — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 24, 2026

Al minuto 63, Bruno Fernandes filtró un pase al corazón del área que Cristiano Ronaldo alcanzó y remató de zurda para mandar el balón a las redes. Sin embargo, el VAR invalidó la acción por fuera de juego.

De haber subido al marcador, habría significado el gol 980 de Cristiano Ronaldo.

Inmediatamente después, CR7 abandonó la cancha y cedió su lugar a Gonçalo Ramos.

A pesar de las oportunidades generadas durante la recta final, Portugal no consiguió ampliar la ventaja y aseguró el triunfo por la mínima.

El siguiente compromiso de las ‘Quinas’ será el domingo 27 de septiembre, cuando reciban a Noruega, líder del Grupo 4.