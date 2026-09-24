João Félix rompe su sequía con Portugal con un golazo

Redacción FOX Deportes

João Félix volvió a celebrar un gol con la Selección Portuguesa después de seis meses de espera.

El delantero abrió el marcador ante Gales en el duelo de la Jornada 1 de la Nations League. Félix aprovechó una recuperación de Nuno Mendes y sacó un potente disparo de derecha desde fuera del área.

El balón alcanzó a rozar el pie de Ben Davies, lo que modificó ligeramente su trayectoria. Danny Ward se lanzó para intentar detener el disparo, pero no pudo evitar el gol.

Es la primera anotación de Félix desde que marcó en el amistoso contra Estados Unidos, en marzo.

João Félix opens up the scoring from outside the box ?? pic.twitter.com/XysOVkRqka— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 24, 2026

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