Portugal defiende el título de la Nations League y va por el ‘Final Four’

Oscar Sandoval

Portugal debuta en la Nations League 2026 frente a Gales en el inicio de la defensa del título. El objetivo será superar el Grupo D de la Liga A, clasificar al ‘Final Four’ y mantenerse en la pelea por su tercera corona del torneo.

Jorge Jesus se estrenará al frente de la ‘Seleção’ ante el conjunto galés. El técnico comenzará una nueva etapa con Portugal y lo importante será ganar para comenzar con tres puntos y aumentar la confianza porque de inmediato llegarán los siguientes retos.

El segundo partido será como visitante ante Noruega, un rival que tiene a Erling Haaland como principal figura y que durante el Mundial demostró su capacidad para competir ante selecciones de primer nivel.

La actividad continuará con otra visita, esta vez ante Dinamarca, en dos salidas consecutivas que pondrán a prueba al campeón que cerrará esta primera serie de compromisos recibiendo a los 'Vikingos' en un duelo al que ambos podrían llegar buscando el primer lugar del grupo.