Cristiano Ronaldo revela dónde sueña marcar su gol 1,000

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo está a solo 21 goles de alcanzar una cifra inédita en su carrera: las 1,000 anotaciones. El portugués aseguró que confía en llegar a esa marca y reveló que le gustaría hacerlo con su selección.

En la conferencia previa al duelo de la Nations League ante Gales, el delantero fue contundente sobre la posibilidad de alcanzar el millar de goles.

“Quiero llegar y voy a llegar”, aseguró Cristiano, quien también expresó su deseo de conseguir el histórico tanto con Portugal.

“No es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos. Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá...”.

Cristiano suma 979 goles en su carrera profesional: 450 con Real Madrid, 146 con Portugal, 145 con Manchester United, 132 con Al-Nassr, 101 con Juventus y cinco con Sporting de Portugal.

El delantero de 41 años aseguró que el Mundial 2026 fue su última Copa del Mundo y, aunque todavía no ha puesto fecha a su retiro, ha hablado abiertamente de la posibilidad de que la temporada 2026/27 sea la última de su carrera.