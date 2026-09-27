Portugal ganó, pero no hubo batalla entre Cristiano Ronaldo y Haaland

Héctor Cantú

La Selección de Portugal ha dado un golpe sobre la mesa luego de vencer por 2-1 a Noruega en calidad de visitante.

En un partido que estuvo marcado por los errores del guardameta noruego Ørjan Nyland, el cuadro lusitano, sin Cristiano Ronaldo, se quedó con los tres puntos para mantenerse como líder del Grupo D de la competición.

Joao Félix fue el encargado de adelantar a los portugueses al minuto 17 con un disparo preciso desde los linderos del área que venció al meta noruego.

JOAO FÉLIX, PONLA DONDE QUIERAS ✨



El disparo del portugués que abre el marcador ??⚽️#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/f7BJ9FtTx8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 27, 2026

Ya en la segunda mitad, Erling Haaland se hizo presente en el tanteador y marcó el gol del empate para aumentar su cuota goleadora en el torneo y mantenerse como el máximo anotador en la historia de la competición.

Entonces llegó la crisis del arquero noruego, quien falló en dos ocasiones. La primera, en un intento de salida en la que regaló el balón para que Goncalo Ramos enviara la pelota al fondo de las redes.

GONÇALO RAMOS ES EL MÁS LISTO DE LA CLASE ??



El error de Nyland que vuelve a adelantar a Portugal en el marcador ⚽#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/0GVKrWrXdO — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 27, 2026

El segundo, en un intento fallido de despeje al dejar su arco desprotegido. Nuevamente Goncalo Ramos se adelantó y envió la pelota al fondo de las redes. Al final, el gol quedó invalidado por el VAR por un milimétrico fuera de lugar.

Cristiano Ronaldo no vio minutos en este encuentro, dejando pendiente el choque con Erling Haaland, quien hasta los últimos minutos buscó el arco rival, el doblete y el empate para Noruega.

Noruega jugará ante Gales anes de volverse a enfrentara Portugal en la cuarta jornada de la Nations League. Por su parte, el cuadro luso chocará en su siguiente compromiso ante Dinamarca.