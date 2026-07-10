Inglaterra acabó con el sueño de Noruega y está en semifinales del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Los 'Vikingos' compitieron hasta el final y llegaron a poner en aprietos a los 'Tres Leones', pero un doblete de Jude Bellingham terminó marcando la diferencia para mantener vivo el sueño inglés. Jude's double does the job.



WE ARE WORLD CUP SEMI-FINALISTS! 🔥 pic.twitter.com/i8pGiyOsgv — England (@England) July 11, 2026

El torneo llegó a su fin para Erling Haaland y compañía, que comprobaron el potencial de una selección inglesa que, seis décadas después de conquistar su único título mundial, vuelve a ilusionarse con levantar la Copa del Mundo gracias a una plantilla capaz de salir a flote de los momentos complicados.

Noruega nunca renunció a su propuesta y salió a competir de tú a tú. Cuando Inglaterra parecía tener el control del partido, Andreas Schjelderup sorprendió a Jordan Pickford con un disparo cruzado al minuto 36 para adelantar a los noruegos y poner contra las cuerdas al equipo de Thomas Tuchel.

Jude Bellingham responde y sube al pódium de goleadores ingleses

La reacción inglesa llegó en el tiempo añadido de la primera mitad con una jugada individual de Jude Bellingham quien anotó su quinto gol en la Copa del Mundo para entrar en el podio británico por detrás de Gary Lineker y Harry Kane.

Noruega resistió, defendió con orden y llevó el partido hasta los tiempos extra, donde finalmente cayó. Bellingham apareció de nuevo para aprovechar un disparo de Morgan Rogers que Ørjan Nyland no pudo controlar y empujó el balón al fondo de la red.

En la recta final, Tuchel reforzó el orden defensivo y su planteamiento dio resultado. Inglaterra neutralizó el último intento de reacción de Noruega y aseguró su regreso a las semifinales de la Copa del Mundo por primera vez desde Italia 1990, alimentando una vez más el histórico "It's coming home".