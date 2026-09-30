Cristiano Ronaldo se marchó de la selección porque se sintió traicionado por su técnico

Héctor Cantú

Con el paso de las horas, la salida de Cristiano Ronaldo de la convocatoria de la Selección Portuguesa se convierte en una historia de 'divorcio' total con el técnico Jorge Jesus.

El referente lusitano habría abandonado al equipo nacional luego de sentirse traicionado por su entrenador en dos ocasiones, de acuerdo con información revelada en El Chiringuito.

??? ASÍ NACIÓ el CASO CRISTIANO con PORTUGAL.



? Un partido sin jugar tras calentar, entrenamiento en solitario...



Lo explica @plazacasals en #ChiringuitoCristiano. pic.twitter.com/AwikwW7IEV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2026

La primera habría ocurrido porque Jorge Jesus no cumplió la promesa de darle minutos, pese a que Cristiano calentó durante 30 minutos en el partido ante Noruega. La segunda, porque el técnico le habría prometido una disculpa pública que nunca llegó, según el programa.

“Ayer martes por la noche, hay una reunión entre el presidente de la federación, el seleccionador y Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus pide perdón en privado a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando por 30 minutos y no ponerle y le asegura que le pedirá perdón públicamente. Por eso explota Cristiano, porque se siente traicionado”, detalló Edu Aguirre en El Chiringuito, programa que se transmite por FOX Deportes.

? "Estaba encantada de que CRISTIANO se RETIRASE tras el MUNDIAL".



✍️ Información de @jfelixdiaz sobre la FEDERACIÓN PORTUGUESA en #ChiringuitoCristiano. pic.twitter.com/j4YwOuOuPa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2026

La polémica estalló a unas horas del enfrentamiento entre Portugal y Dinamarca en la Jornada 3 de la Nations League, torneo en el que el combinado luso es líder del Grupo D con 6 puntos, producto de dos victorias.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ha disputado 234 partidos con Portugal, una cifra que podría quedar congelada mientras se resuelve su situación con Jorge Jesus.