Cristiano Ronaldo confirmó que abandonó la concentración de Portugal

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo confirmó su decisión de abandonar la concentración de Portugal después de la rueda de prensa del técnico Jorge Jesus y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença. El capitán aseguró que más adelante explicará los motivos de su salida.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, afirmó Cristiano en un comunicado.

El delantero precisó que tomó la decisión después de la conferencia de Jorge Jesus y de hablar con el presidente de la FPF, aunque no reveló el contenido de la conversación ni los motivos concretos de su salida.

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, añadió Ronaldo, cuyo mensaje no hace referencia a una retirada definitiva de la selección.

La decisión llegó después de que Cristiano abandonara el Estadio Parken de Copenhague en una camioneta de la federación sin participar en el entrenamiento previo al partido contra Dinamarca por la Nations League. Minutos antes, Jorge Jesus había asegurado que el delantero trabajaría con el grupo.

La FPF confirmó posteriormente la ausencia de Cristiano en el entrenamiento, pero no explicó los motivos.

El episodio ocurrió después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria 2-1 ante Noruega. Jorge Jesus había negado la existencia de un conflicto con el capitán y aseguró que su suplencia respondió a una decisión técnica.