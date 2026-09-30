Cristiano Ronaldo abandonaría la concentración de Portugal

Oscar Sandoval

Cristiano Ronaldo se convirtió en tema durante la conferencia de prensa previa al duelo entre Portugal y Dinamarca. Los medios cuestionaron a Jorge Jesus por los rumores que señalaban que el futbolista se había negado a entrenar y el técnico aseguró que no existía ningún problema, aunque posteriormente surgieron versiones sobre una posible salida de CR7 de la concentración.

Jorge Jesus enfrenta así su primera situación delicada al frente de Portugal con el futbolista más importante en la historia de la selección. Cristiano fue suplente ante Noruega y tampoco jugaría contra Dinamarca por decisión del técnico.

Las dudas aumentaron después de la conferencia de prensa, en la que Jorge Jesus aseguró que mantiene una buena comunicación con CR7 y explicó que tuvo un diálogo para avisarle que no jugaría ante Noruega y Portugal, pero la prensa portuguesa reportó que el futbolista de 41 años habría abandonado el entrenamiento.

A Bola publicó un video en el que se observa a Ronaldo subir a una camioneta de la Federación Portuguesa de Futbol mientras se realizaba el entrenamiento en el estadio Hayden Park de Copenhague, una imagen que confirmaría el distanciamiento entre el técnico y el futbolista.