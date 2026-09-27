A Cristiano Ronaldo le prometieron minutos y no le cumplieron

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo vivió una situación poco habitual con la Selección Portuguesa al quedarse en la banca durante todo el partido ante Noruega, correspondiente a la segunda jornada de la Nations League y que lleva a pensar que su fin con la selección está cerca.

Cristiano no se quedaba en la banca sin ver minutos en un partido oficial desde la Eurocopa en su edición 2008. Ante Noruega, volvió a ‘comer banca’ a pesar de la promesa de su técnico.

Dos años después, Cristiano Ronaldo volvió a 'comer banca'

Jorge de Jesús, estratega de Portugal, explicó que la decisión fue exclusivamente técnica y que Cristiano Ronaldo estaba en condiciones físicas para jugar, pero las necesidades del partido terminaron modificando sus planes.

“No fue para protegerlo físicamente, porque estaba en condiciones para jugar el tiempo que yo quisiera. El partido siguió su curso y pasó el momento oportuno de ponerlo a Cris. En su lugar, otro jugador fue necesario para garantizar un equilibrio y sostener el resultado”, detalló en conferencia de prensa.

El entrenador incluso reveló que antes del encuentro había acordado con Cristiano Ronaldo darle al menos algunos minutos de juego, aunque finalmente decidió mantener a Gonçalo Ramos en el terreno de juego.

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“Necesitaba un jugador de características diferentes. Habría quedado con él que jugaría la última media hora, pero el partido no lo requirió. Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había hecho un gol y le anularon otro. Sentí que no era el momento indicado para sustituirlo”, agregó.

Portugal enfrentará a Dinamarca en la tercera jornada de la Nations League antes de volver a medirse con Noruega.