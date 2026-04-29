Karim Benzema puede dejar sin el título soñado a Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

El sueño de Cristiano Ronaldo de convertirse en campeón de la Saudi Pro League con el Al-Nassr, podría quedar frustrado nuevamente, luego de que el Al-Hilal pusiera la definición de cabeza en el futbol árabe.

La victoria de 2-1 sobre el Al-Khaleej en partido pendiente, deja a dos puntos de distancia al equipo de Karim Benzemá del cuadro comandado por Cristiano Ronaldo que sigue siendo líder.

Sin embargo, la próxima semana ambos equipos se verán las caras en un duelo que será a matar o morir: el ganador se quedará con el liderato de la liga y muy probablemente con el título de campeón.

A ambos equipos les restan tres partidos por disputar, por lo que no tienen margen de error para definir al campeón.

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo no ha ganado una sola Saudi Pro League con el Al-Nassr desde su llegada en 2023.

Al Al-Nassr le resta jugar este jueves ante el Al-Shabab, antes de medirse el mates siguiente al Al-Hilal y cerrar contra el Damac el 21 de mayo. Por su parte, al Al-Hilal de Karim Benzema le queda el duelo ante el Al-Nassr, al que llegará con más días de descanso, el Neo SC y cerrará la temporada midiéndose al Al Feiha.