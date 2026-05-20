Luis Enrique encuentra motivación en lo "imprevisible" del futbol

EFE

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró este miércoles que nunca había pensado poder disputar su segunda final consecutiva de la Champions League y que su motivación recae en "ser siempre competitivo", en un deporte que "siempre es imprevisible".

"El futbol me ha dado mucho más de lo que yo le doy. Nunca he buscado estar entre los mejores entrenadores, lo que busco es siempre ser competitivo, en todo momento estar listo para ganar, hacer el mejor entrenamiento, la mejor charla (...) Ahora tengo a jugadores que son más jóvenes que mis hijos, tengo que adaptarme a nuevos lenguajes, nuevas formas de entender el mundo. Esa impresivilidad es algo que me motiva".

En busca de marcar la historia, convirtiéndose en el primer técnico que repite victoria en la Champions League tras el triplete de Zinedine Zidane con el Real Madrid, Luis Enrique reconoció que por mucho que él controle los aspectos esenciales de este deporte siempre hay que estar listo para adatarse.

El PSG celebra un nuevo cmapeonato en el futbol francés

"En el futbol hay que cambiar todo el tiempo, de lo contrario sería muy fácil. El futuro del futbol va en ese sentido, tener menos control para sorprender a los adversarios".

Reconoció que esta temporada han mejorado en la capacidad de adaptarse al juego de los adversarios, aunque la prioridad para ellos sigue siendo imponer su ritmo.

"Pero a veces te tocan adversarios que te imponen el suyo. Nos pasó contra el Bayern y hay que saber adaptarse, creo que en eso hemos mejorado esta temporada".

La eufórica celebración del PSG que avisa a Europa: van por el bicampeonato

El PSG ha conseguido 44 tantos en esta Champions League, a uno del récord en una temporada que detenta el Barcelona de la campaña 1999/2000, en el que Luis Enrique era todavía jugador.

El ahora técnico, que no conocía esa estadística, la valoró: "Son estadísticas que muestran nuestro nivel. Pero el Arsenal también tiene un elevado nivel", completó Luis Enrique, que se deshizo en alabanzas con su rival en la final de Budapest del próximo 30 de mayo, del que dijo que es "el mejor equipo del mundo sin balón".

En particular, alabó a su entrenador, Mikel Arteta, del que dijo que ha sabido trasmitir al equipo su propia personalidad para cambiar la mentalidad de un equipo que llevaba tiempo sin ganar y que vuelve a ser competitivo".

La 'lista VIP' de la Champions League: equipos que han repetido en una final de manera consecutiva

A su fortaleza defensiva agregan "que no regalan el balón", dijo Luis Enrique, que recordó que en los duelos que han mantenido con ellos -los últimos en semifinales de la pasada campaña, las dos únicas victorias del PSG contra los 'Gunners' en siete confrontaciones- no han tenido más posesión del balón que el rival.

"Arteta ha aprendido en buenos sitios, con Guardiola en el City. Lo que trasmite en la banda llega a sus jugadores", comentó.

Aunque reconoció la fortaleza del Arsenal en el juego aéreo, dijo no tener pesadillas con ello, porque pese a que equipo es de pequeña talla sabe defender bien ese tipo de situaciones.

Ousmane Dembélé, el Balón de Oro que lleva al PSG a la final

Luis Enrique valoró de forma importante la mentalidad de su equipo, que consideró una de las piezas clave de su éxito y que aseguró que fomentan desde la firma de los jugadores.

"No miramos los aspectos futbolísticos, nos importa más la parte personal, si se adaptará como queremos, si tiene las capacidades personales que buscamos. Para nosotros eso es más importante".

El entrenador español destacó a dos de sus adjuntos, su número dos, Rafa Pol, y el psicólogo, Joaquín Valdés.

El Parque de los Príncipes vibra con los partidos de PSG en la Champions League

"Es la única persona que sigue conmigo desde mi primer día como entrenador", dijo del psicólogo, algo que, en broma, dijo que tiene gran importancia si se tiene en cuenta que es de Oviedo, ciudad con la que su natal Gijón tiene una gran rivalidad.

"Es una persona importante para mi evolución como entrenador. Como jugador, dentro del campo, era totalmente diferente, como entrenador soy más calmado y Joaquín es el responsable".

De Pol aseguró que "es brillante en todos los aspectos" y que con el tiempo se ha convertido en su "mano derecha".